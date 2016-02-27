В зоне АТО в течение дня зафиксировано 19 вражеских обстрелов

18:35, 27 февраля 2016
Война
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В течение дня российские наемники продолжали обстреливали опорные пункты ВСУ. Зафиксировано 19 таких обстрелов. 

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

«По позициям наших бойцов вблизи Чермалыка боевики выпустили 10 мин с миномета калибра 82 мм.

Террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Марьинки и Луганского.

Позиции вблизи Марьинки, Песков и Новгородского обстреливали снайперы.

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И добавляют, что украинские военнослужащие неукоснительно соблюдаются Минских договоренностей, ведут ответный огонь только из незапрещенного вооружения.

«Перекладывание на ВСУ ответственности за собственные военные преступления является характерным признаком работы российской информационно-пропагандистской машины», - подчеркивают в пресс-центре.

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