В зоне АТО в течение дня зафиксировано 19 вражеских обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.

«По позициям наших бойцов вблизи Чермалыка боевики выпустили 10 мин с миномета калибра 82 мм.

Террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Марьинки и Луганского.

Позиции вблизи Марьинки, Песков и Новгородского обстреливали снайперы.

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И добавляют, что украинские военнослужащие неукоснительно соблюдаются Минских договоренностей, ведут ответный огонь только из незапрещенного вооружения.

«Перекладывание на ВСУ ответственности за собственные военные преступления является характерным признаком работы российской информационно-пропагандистской машины», - подчеркивают в пресс-центре.