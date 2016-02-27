В зоне АТО в течение дня зафиксировано 19 вражеских обстрелов
В течение дня российские наемники продолжали обстреливали опорные пункты ВСУ. Зафиксировано 19 таких обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук.
«По позициям наших бойцов вблизи Чермалыка боевики выпустили 10 мин с миномета калибра 82 мм.
Террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Марьинки и Луганского.
Позиции вблизи Марьинки, Песков и Новгородского обстреливали снайперы.
Читайте такжеБоевики накрывают укрепления сил АТО огнем из запрещенных минометов
И добавляют, что украинские военнослужащие неукоснительно соблюдаются Минских договоренностей, ведут ответный огонь только из незапрещенного вооружения.
«Перекладывание на ВСУ ответственности за собственные военные преступления является характерным признаком работы российской информационно-пропагандистской машины», - подчеркивают в пресс-центре.