Вражеские снайперы активизировались в районах Красногоровки и Марьинки

Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины.

По данным разведки, ситуация в зоне проведения АТО характеризуется интенсивным огневым воздействием противника на подразделения наших войск.

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«Активизировано ведение снайперского огня в районах Красногоровка, Марьинка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток осуществлено 56 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм и 82-мм минометов и БМП, из них: 14 – Луганское, Зайцево, Майорск (Славянское направление); 34 – Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка (Донецкое направление); восемь – Гнутово, Талаковка, Водяное, Широкино (Мариупольское направление).

«Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии минометов, танков, САУ и 122-мм РСЗО «Град» в районах Софиевка и Донецк», - сообщает ГУР Минобороны.