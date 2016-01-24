В СЦКК заявили, что боевики в течение месяца срывали восстановление инфраструктуры на Донбассе

Об этом сообщил руководитель группы контроля и координации восстановительных работ украинской стороны СЦКК полковник Евгений Корж.

"Благодаря тому, что был обеспечен режим "тишины", работы осуществлялись в полном объеме. Дефектация трех высоковольтных ЛЭП на этом участке происходит даже с небольшим опережением", – отметил он.

Кроме того, Корж рассказал, что со стороны ОРДО с 19 декабря 2015 года до 15 января 2016 года вообще не соглашались любые заявки, чем срывались ремонтно-восстановительные работы на определенных участках вдоль линии соприкосновения.

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Напомним, что 18 января в российские информагентства обнародовали лживую информацию о якобы сорванных в тот день ремонтно-восстановительных работах на электросетях вблизи Горловки из-за якобы обстрелах со стороны Вооруженных Сил Украины, однако эта "информация" абсолютно не соответствовала действительности.