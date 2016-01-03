В Уголовном кодексе не осталось статей, которые бы не были нарушены боевиками на Донбассе - АП

Об этом заявил спикер Администрации президента (АП) по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко, передает "112 Украина".

Он отметил, что сбор информации о преступлениях на Донбассе осуществляют Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба Украины. Полученные факты передаются в международные судебные организации и в дальнейшем могут быть использованы для подачи исков против Российской Федерации.

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"На территории Донбасса было совершено столько преступлений, что в Уголовном кодексе не осталось ни одной статьи, которая не была бы нарушена этими преступлениями. Более того, уже нуждается во внесении изменений и дополнений этот Уголовный кодекс, чтобы можно было в полной мере рассказать о том, что там действительно происходит", - сказал Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что организация "Международное партнерство по правам человека" передала в Гаагский трибунал материалы относительно военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.