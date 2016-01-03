В Уголовном кодексе не осталось статей, которые бы не были нарушены боевиками на Донбассе - АП
Анализ преступлений, совершенных боевиками на оккупированном Донбассе, показывает, что в действующем Уголовном кодексе Украины не осталось статей, которые не были бы нарушены.
Об этом заявил спикер Администрации президента (АП) по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко, передает "112 Украина".
Он отметил, что сбор информации о преступлениях на Донбассе осуществляют Главное управление разведки Министерства обороны, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба Украины. Полученные факты передаются в международные судебные организации и в дальнейшем могут быть использованы для подачи исков против Российской Федерации.
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"На территории Донбасса было совершено столько преступлений, что в Уголовном кодексе не осталось ни одной статьи, которая не была бы нарушена этими преступлениями. Более того, уже нуждается во внесении изменений и дополнений этот Уголовный кодекс, чтобы можно было в полной мере рассказать о том, что там действительно происходит", - сказал Лысенко.
Ранее УНИАН сообщал, что организация "Международное партнерство по правам человека" передала в Гаагский трибунал материалы относительно военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.