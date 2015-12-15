Боевики ночью запускали противотанковые управляемые ракеты в сторону позиций сил АТО - штаб

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Отмечается, что боевики вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов в Песках, Опытном и Авдеевке.

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В районе Горловки, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, террористы неприцельно били по Луганскому. Также в сторону украинских позиций вблизи этого населенного пункта боевики дважды запускал противотанковые управляемые ракеты.

В штабе подчеркнули, что силы АТО ответный огонь не открывали.