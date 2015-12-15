Боевики ночью запускали противотанковые управляемые ракеты в сторону позиций сил АТО - штаб
07:16, 15 декабря 2015Война
2182 0
В ночь на 15 декабря боевики 11 раз открывали огонь в зоне АТО, что говорит об относительном сокращении интенсивности вооруженных провокаций со стороны террористов.
Силы АТО ответный огонь не открывали / Фото УНИАН
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
Отмечается, что боевики вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов в Песках, Опытном и Авдеевке.
Читайте такжеБоевики семь раз били по Красногоровке из "отведенных" 82-мм минометов - штаб АТО
В районе Горловки, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, террористы неприцельно били по Луганскому. Также в сторону украинских позиций вблизи этого населенного пункта боевики дважды запускал противотанковые управляемые ракеты.
В штабе подчеркнули, что силы АТО ответный огонь не открывали.
Активность боевиков пошла на убыль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter