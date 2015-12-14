В январе боевые действия на Донбассе могут активизироваться – эксперт

17:22, 14 декабря 2015
Война
3234 0

В январе могут активизироваться боевые действия на Донбассе, а срок выполнения Минских договоренностей будет продлен.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Читайте такжеБоевики семь раз били по Красногоровке из "отведенных" 82-мм минометов - штаб АТО

Сейчас, считает эксперт, есть "критическая точка", когда могут быть сорваны и Минские договоренности, и произойдет эскалация конфликта.

"Поскольку наступает зимний период, и все военные эксперты говорят фактически в один голос, что с замерзанием почвы могут восстановиться активные, масштабные боевые действия на Донбассе с использованием техники, танков. То есть грязи не будет, и можно будет ездить по полям, не только по дорогам и блокпостам", - сказал он.

Говоря о Минских договоренностях, отметил, что "все графики нарушены, даты, когда и что должно было делаться, - все нарушено".

"Ситуация несколько откатилась назад ... Потому что понятно, что до 1 января или 31 декабря, как было задумано авторами этого документа, выполнить полностью этот алгоритм Минских договоренностей невозможно", - сказал Горбач.

Читайте также"Россия теряет ресурсы для агрессии": Джемилев рассказал о перспективах возвращения Крыма

Так, с военной точки зрения, отметил эксперт, "угроза новой эскалации этой зимой очень большая".

По мнению Горбача, это может быть использовано как "инструмент торпедирования всех Минских договоренностей, даже с их переносом на 2016 год".

Горбач считает, что этой зимой, "примерно в январе нас ждут судьбоносные события, которые будут касаться Минских договоренностей: либо они будут дальше продлены, либо они будут полностью прекращены, объявлены такими, что какая-то сторона выходит из этих договоренностей".

"Они могут быть только таким образом разорваны - путем выхода одной из сторон ... Будет борьба за то, на кого возложить вину за их разрыв", - сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель Программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко выразила мнение, что кардинально пункты Минских договоренностей переписываться не будут, а срок действия некоторых из них "протокольно" будет продлен.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое военных, погибших нет

Как сообщал УНИАН, посол Франции при ООН Франсуа Делатра заявлял, что президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 2 октября в определенной степени перенесли срок выполнения Минских соглашений после 31 декабря.

2 октября президент Франции Франсуа Олланд сказал, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter