В январе боевые действия на Донбассе могут активизироваться – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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Сейчас, считает эксперт, есть "критическая точка", когда могут быть сорваны и Минские договоренности, и произойдет эскалация конфликта.

"Поскольку наступает зимний период, и все военные эксперты говорят фактически в один голос, что с замерзанием почвы могут восстановиться активные, масштабные боевые действия на Донбассе с использованием техники, танков. То есть грязи не будет, и можно будет ездить по полям, не только по дорогам и блокпостам", - сказал он.

Говоря о Минских договоренностях, отметил, что "все графики нарушены, даты, когда и что должно было делаться, - все нарушено".

"Ситуация несколько откатилась назад ... Потому что понятно, что до 1 января или 31 декабря, как было задумано авторами этого документа, выполнить полностью этот алгоритм Минских договоренностей невозможно", - сказал Горбач.

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Так, с военной точки зрения, отметил эксперт, "угроза новой эскалации этой зимой очень большая".

По мнению Горбача, это может быть использовано как "инструмент торпедирования всех Минских договоренностей, даже с их переносом на 2016 год".

Горбач считает, что этой зимой, "примерно в январе нас ждут судьбоносные события, которые будут касаться Минских договоренностей: либо они будут дальше продлены, либо они будут полностью прекращены, объявлены такими, что какая-то сторона выходит из этих договоренностей".

"Они могут быть только таким образом разорваны - путем выхода одной из сторон ... Будет борьба за то, на кого возложить вину за их разрыв", - сказал эксперт.

В свою очередь, руководитель Программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко выразила мнение, что кардинально пункты Минских договоренностей переписываться не будут, а срок действия некоторых из них "протокольно" будет продлен.

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Как сообщал УНИАН, посол Франции при ООН Франсуа Делатра заявлял, что президенты Украины, Франции, России и канцлер Германии во время встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже 2 октября в определенной степени перенесли срок выполнения Минских соглашений после 31 декабря.

2 октября президент Франции Франсуа Олланд сказал, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только в следующем году.