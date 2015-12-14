Нет ни дня, когда бы не происходили обстрелы со стороны боевиков - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал журналистам.

Секретарь СНБО напомнил, что, согласно Минским договоренностям, Украина должна возобновить контроль над всей территорией, захваченной Российской Федерацией. "Одно из главных заданий Минских договоренностей - это возобновление нашего контроля над украинско-российской границей", - заявил Турчинов.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что Минские договоренности будут выполнены только тогда, когда "последний российский солдат будет выброшен за пределы украинской территории".

Турчинов сказал, что Украина продолжает выполнять свои обязательства, а все действия украинских Вооруженных сил осуществляются в пределах Минских договоренностей.

Вместе с тем он обратил внимание на провокационные заявления российской стороны о том, что якобы "украинская армия берет под контроль города".

"Я хочу сказать, что все города - украинские! И вопрос (заключается в том), что российская армия до сих пор делает на украинской территории, и почему они все делают для того, чтобы сорвать Минские соглашения?", - сказал Турчинов.

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В связи с чем он подчеркнул, что "к большому сожалению, постоянно, ежедневно происходят нарушения российскими оккупационными войсками и подконтрольными им террористическим группировкам Минских договоренностей, и, в частности, речь идет о ведении постоянного огня по украинским позициям".

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Секретарь СНБО отмечает, что в последнее время нет ни дня, когда бы не происходили обстрелы, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "наша задача стоит не в формализации каких-либо избирательных процессов (на Донбассе - УНИАН)... Мы понимаем Минские соглашения как полное освобождение украинской территории от российских захватчиков".