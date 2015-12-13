Боевики 15 раз обстреливали силы АТО в течение дня
Боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований на Донбассе уже более 15 раз обстреливали силы АТО в течение 13 декабря.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
"Сегодня боевики пророссийских гибридных бандформирований не прекратили прибегать к вооруженным провокациям против сил АТО. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов они обстреляли позиции украинских защитников в Новгородском и Опытном, что недалеко от Донецка. Также там активно работали снайперы захватчиков", - сказано в нем.
На этом же участке линии разграничения сторон - в районе Красногоровки - боевики целенаправленно пытались попасть в бойцов сил АТО из 82-мм минометов.
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Кроме того, прицельные обстрелы украинских позиций из гранатометов снова были зафиксированы вблизи Зайцево.
"Кремлевские наемники вели неприцельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе Песков, Опытного, Новгородского, Майорска, Луганского и Зайцево", - отмечается также в сообщении.
Всего в течение дня зафиксировано более 15 случаев применения оружия со стороны НВФ.
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