Боевики за день 25 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Фейсбук.

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"Сегодня бандформирования российско-террористических войск не прекращали прибегать к вооруженным провокациям в зоне проведения АТО. Всего в течение дня боевики открывали огонь 25 раз", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений условий прекращения огня со стороны боевиков зафиксировано на Донецком направлении.

"Там боевики из стрелкового оружия несколько раз обстреливали наши позиции в Песках, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Опытном и Новгородском. Также в районе Новгородского активно работал вражеский снайпер", - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов били по Старогнатовке и Гранитном.

На Артемовском направлении из ручных противотанковых гранатометов боевики обстреляли украинских военных в Майорске и Зайцево, а вблизи Луганского в украинских защитников пытался попасть снайпер.

В Луганской области зафиксирован один обстрел с крупнокалиберного пулемета в районе поселка Нижнетеплое.