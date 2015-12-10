Боевики за день 25 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО
Обстрелы продолжают концентрироваться на Донецком направлении.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Фейсбук.
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"Сегодня бандформирования российско-террористических войск не прекращали прибегать к вооруженным провокациям в зоне проведения АТО. Всего в течение дня боевики открывали огонь 25 раз", - говорится в сообщении.
Больше всего нарушений условий прекращения огня со стороны боевиков зафиксировано на Донецком направлении.
"Там боевики из стрелкового оружия несколько раз обстреливали наши позиции в Песках, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Опытном и Новгородском. Также в районе Новгородского активно работал вражеский снайпер", - отмечается в сообщении.
На Мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов били по Старогнатовке и Гранитном.
На Артемовском направлении из ручных противотанковых гранатометов боевики обстреляли украинских военных в Майорске и Зайцево, а вблизи Луганского в украинских защитников пытался попасть снайпер.
В Луганской области зафиксирован один обстрел с крупнокалиберного пулемета в районе поселка Нижнетеплое.