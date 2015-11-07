За минувшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики из зенитных установок обстреляли ряд позиций сил АТО«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Боевики трижды обстреляли наши позиции из стрелкового оружия неподалеку от Широкино на Мариупольском направлении. Неспокойно было на западных окраинах города Донецка», - сообщил он.

Лысенко также сообщил, что возле Марьинки в ночь с 5 на 6 ноября и вечером 6 ноября применили стрелковое оружие и гранатометы, провоцируя военных АТО. В районе Марьинки во время осмотра территории пострадали 4 бойцов в результате срабатывания взрывного устройства.

Кроме того, по словам Лысенко, отдельные провокации были зафиксированы возле Донецкого аэропорта - в частности, в Песках, Авдеевке и Опытном.

Вблизи Красногоровки боевики применили миномет и зенитную установку. «Государственная пограничная служба зафиксировала одну вооруженную провокацию со стороны боевиков в Луганской области и 4 случая пролетов беспилотных аппаратов врага, который осуществлял воздушную разведку», - сообщил Лысенко.

Он также отметил, что украинские военные не поддаются на провокации.