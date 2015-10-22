Геращенко: боевики заблокировали работу международных гуманитарных организаций на Донбассе

Об этом в эфире 5 канала заявила Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

По ее словам, представители боевиков не принимают украинскую гуманитарную помощь, таким образом заблокировав работу международных гуманитарных организаций.

"Их работа заблокирована под абсолютно надуманным предлогом, что якобы эти организации должны как-то там аккредитоваться на оккупированных территориях, что является нарушением международного права и Минских соглашений, потому что эти организации работают легально в Украине. ... Я думаю, что, на самом деле, это план Кремля для того, чтобы выжать из тех территорий любых свидетелей своих преступлений", - отметила Геращенко.

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Она также добавила, что за год в "гумконвоях" Россия отправила в Украину свыше 4,5 тыс. грузовиков.

"В течение года до так называемого 42 "гумконвоя" ворвалось 4 тыс. 673 автомобилей, из которых только 34 было соответственно оформлены, а все остальные пересекли украинскую границу без оформления, без визуального наблюдения, или только визуальное наблюдение, когда наши пограничники на этих российских пунктах, где их там поставили где-то сбоку, смогли хвосты этих машин увидеть", - сказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что контролируемые Россией боевики не пускают на оккупированные территории Донбасса 16 тысяч тонн гуманитарной помощи от международных организаций. Также, уполномоченный президента сообщила о готовности вместе с гуманитарными организациями передать на оккупированные территории вакцины против полиомиелита в рамках программы вакцинации, которая 19 октября стартовала в Украине.