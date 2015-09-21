Боевики безуспешно провоцировали силы АТО открыть огонь, сами нарушив за сутки 4 раза перемирие - штаб

Боевики в целом придерживались перемирия, однако единичные случаи применения оружия со стороны противника все же были, сообщает пресс-центр АТО.

"На артемовском направлении в 18:30 по стороны Нижне Лозового по украинскому опорному пункту в Луганском боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Также, из стрелкового оружия в 20:10 противник обстрелял украинские позиции в Майорске. В 22:00 на Луганщине из стороны Словяносербска преступники били из 82-миллиметрового миномета по нашим подразделениям в Сокольниках", - говорится в сообщении.

Всего в течение вчерашних суток бандформирования четыре раза нарушали режим тишины.

Читайте такжеПорошенко хочет увеличить призывной возраст в армию с 18 до 20 лет

Кроме того, накануне враг предпринял ряд вооруженных провокаций. "Около 21:30 на территории временно неподконтрольной силам АТО неподалеку поселков Луганское и Майорск, наемники вели огонь в сторону наших позиций. Таким образом, боевики рассчитывали на ответный огонь, чтобы обвинить украинскую сторону в срыве договоренностей. Но, несмотря на провокации врага силы АТО оружия не применяли", - добавили в штабе.