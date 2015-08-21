Донецкая милиция задержала боевика из Горловки с пропуском "вынужденного переселенца"

Об этом начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня спецгруппа сотрудников областного главка задержали "представителя Горловской городской администрации ДНР, который приехал на отдых, - голову Никитовской районной администрации Горловки", - сообщил Аброськин.

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При этом отметил, что член группировки "ДНР" проехал за пропуском, который получил как "вынужденный переселенец".

"Передаем информацию в профильные службы для проверки возможного получения этим "перемещенным" любых социальных выплат за счет нашего госбюджета", - добавил Аброськин.

По его информации, боевик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные действия.