СБУ в этом году на Донбассе задержала более 600 боевиков - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Киеве.

"Службой безопасности Украины обезврежено более 20 диверсионно-разведывательных групп, пресечена деятельность 18 агентурных сетей российских спецслужб. На стадии подготовки предотвращено почти 20 террористических актов. Только в текущем году на Донбассе выявлено, задержано и передано следственным органам более 600 членов и активных сторонников незаконных вооруженных формирований, которые были сосланы на нашу территорию или завербованные среди местного населения", - сказал Порошенко.

Читайте такжеВ 2014 году из СБУ дезертировали более 1,3 тысячи сотрудников

Также он добавил, что в течение первого полугодия из незаконного оборота изъято свыше 500 единиц оружия, более 1 млн единиц боеприпасов и 250 кг взрывчатки.