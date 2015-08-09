Бирюков опроверг информацию о пленном морском пехотинце в Широкино

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, ссылаясь на бойца подразделения пехотинцев.

При этом информация об убитом и раненом бойцах ВСУ подтверждается.

"Потери "странные", идет расследование. ОСП, ОП, анализы крови раненого и погибшего. В плен никто не попадал", - написал Бирюков.

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Также советник президента пишет, что морпехи злятся на волны паники, которые распространяются в интернете.

"Бойцы злятся на волны паники - морпехи не понимают, почему им не доверяют. Такой вот эффект от волн измены, может на это и расчет?", - задается вопросом Бирюков.

Морской пехотинец Тарас Чмут, который сейчас находится в Широкино, уверяет, что ситуация в поселке под контролем.

"Общая ситуация абсолютно спокойная и контролируемая. Все остаются на своих позициях, БК хватает, настроение боевое и положительное. За нами две полностью укомплектованы бригады - 79-я ВДВ и 14-я механизированная. С такими силами мы не только Мариуполь удержать можем, мы за 3-4 дня до границы с РФ выйти можем! И это не говоря уже о куче других подразделений, Нацгвардии, СБУ, пограничников, работающих на этом направлении", - написал он и призвал не доверять сомнительным сайтам и паникерам в Сети.

Напомним, батальон "Донбасс" и другие добровольческие подразделения полностью вышли из Широкино. Вместо них на блокпостах и на позициях в поселке стали морские пехотинцы.

В соответствии с мирными инициативами президента Украины, создание 30-км демилитаризованной зоны на восток от Мариуполя и подписания необходимых документов должны быть завершены до 3 августа 2015 года. Против демилитаризации Широкино в Киеве и Мариуполе происходят немногочисленные протесты. Митингующие считают, что вывод украинской армии из поселка откроет боевикам дорогу на Мариуполь.