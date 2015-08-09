Боевики обстреливают позиции украинских военных в Счастье

Технику не успевают ремонтировать. Из-за этого, украинские военные опасаются, что не смогут дать достойный ответ противнику, сообщает «Громадське радіо».

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«Сейчас, действительно, сильный обстрел идет. На данный момент по нам работает миномет. Он работает по позиции 92-ой. Люди, которые там находятся, несут службу в штатном порядке. Нет никакой паники и истерики, тем не менее очень интенсивный обстрел. Службы в полной готовности выезжать за ранеными и менять людей на позициях. Сильная нехватка техники, в том числе бронированной», — сообщает журналист издания Мария Завьялова.

Информации о раненых пока нет. Судя по звукам, боевики обстреливают позиции украинских военных на мосту.