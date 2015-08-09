СБУ задержала "Козыря" - командира батальона боевиков (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали командира одного из батальонов террористической организации «ДНР» по кличке «Козырь».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Тореза Донецкой области в апреле прошлого года вступил в ряды террористической организации и принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных. Под его руководством боевики воевали против сил антитеррористической операции в Славянске, Шахтерске, Иловайске и Дебальцево.

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Управление СБУ в Донецкой области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сотрудники СБУ в Славянске задержали боевика, который в прошлом году воевал против сил АТО в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР». Во время обыска по месту жительства у боевика изъяты гранаты Ф-1 и РГД-5, патроны калибра 7,62 мм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.