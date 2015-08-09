СБУ задержала "Козыря" - командира батальона боевиков (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали командира одного из батальонов террористической организации «ДНР» по кличке «Козырь».
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали командира одного из батальонов террористической организации «ДНР» по кличке «Козырь».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, житель Тореза Донецкой области в апреле прошлого года вступил в ряды террористической организации и принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных. Под его руководством боевики воевали против сил антитеррористической операции в Славянске, Шахтерске, Иловайске и Дебальцево.
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Управление СБУ в Донецкой области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, сотрудники СБУ в Славянске задержали боевика, который в прошлом году воевал против сил АТО в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР». Во время обыска по месту жительства у боевика изъяты гранаты Ф-1 и РГД-5, патроны калибра 7,62 мм.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.