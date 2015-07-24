Штаб АТО сообщает об уменьшении обстрелов, однако под Донецком бои идут непрерывно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Минувший день ознаменовался определенной деэскалацией ситуации. Несмотря на все еще большое количество вражеских обстрелов и провокаций, фактов применения тяжелого вооружения со стороны НЗФ стало меньше», - отметил он.

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По словам Лысенко, на Луганском направлении вчера боевые действия велись в районе Станицы Луганской. В частности, утром переправилась через Северский Донец вражеская диверсионно-разведывательная группа и вступила в бой с силами АТО в районе с. Сизое. Атака отражена.

Также утром и вечером боевики провели обстрел самой Станицы Луганской. В результате огня из гранатометов и стрелкового оружия ранили местного жителя. Также кратковременная вооруженная провокация НЗФ произошла на юг от Трехизбенки – боевики стреляли с противоположной стороны Северского Донца. На участке от Крымского до Попасной вражеские провокации не зафиксированы.

На Донецком направлении продолжаются перестрелки в районе Горловки и Светлодарска. В частности, противник отработал по нашим позициям из 120-мм минометов.

«Противник развернул эти минометы севернее Углегорска и в самой Горловке. Ни одного эпизода использования ствольной и реактивной артиллерии со стороны НЗФ на этом участке не было», - добавил Лысенко.

Зато, по словам пресс-секретаря АП по вопросам АТО, в районе Донецка ситуация не улучшается – боевые действия на участке фронта между Авдеевкой и Марьинкой продолжаются непрерывно. Враг подтянул к Александровке значительные силы, в том числе тяжелое вооружение, поэтому обстрелы наших позиций в Марьинке усилились. Кроме этого, под артиллерийский обстрел боевиков попали наши позиции за деревней Березовое, которое находится на стратегической автотрассе Донецк – Мариуполь.