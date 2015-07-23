Клоуны из "Генпрокуратуры ЛНР" выдали оружие из игры Battlefield 3 за американское

В четверг, 23 июля, блогер Антон Логвинов, а за ним и профильные геймерские сайты обратили внимание на подлог луганских сепаратистов, сообщает сайт канала "Дождь".

Якобы американское оружие, которое «генпрокуратура» «ЛНР» нашла в завалах аэропорта Луганска, оказалась с искаженной маркировкой, скопированной с компьютерной игры-стрелялки Battlefield 3.

Накануне глава следственного отдела «генпрокуратуры» «ЛНР» Леонид Ткаченко рассказал, что на развалинах луганского аэропорта якобы нашли ПЗРК «Стингер» американского производства.

На выложенном видео «оперативной съемки» отчетливо видна маркировка TRACKING RAINER, которая не соответствует надписи на «Стингере» (там написано TRACKING TRAINER). При этом это дословно совпадает с искажением в игре Battlefield 3.

"А теперь главное — знаете, откуда взялся Rainer? Из Battlefield 3. Именно изображение из этой игры вылезает первым при запросе Stinger в Google — картинка ведет на IGN. Видимо, DICE намеренно искажали надписи, как и некоторые детали, потому что у них нет лицензий на вооружение. Ну, либо ошиблись — в игре надпись почти не видно", - написал Антон Логвинов.

Кроме этого, он обратил внимание на то, что подделку выдают откровенный сварочный шов, а также отсутствие верхней части и электроники.

Игра Battlefield 3 вышла в 2011 году. Это шутер от первого лица.