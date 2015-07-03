"Азов" озвучил потери обеих сторон в боях в Широкино

Как сообщает Азов на своей странице в Facebook со ссылкой на народного депутат Андрея Билецкого, об этом свидетельствуют данные радиоперехватов.

"Враг ушел с Широкино. Широкино – Украина!!! Это произошло не потому, что кто-то подписал Минск-2,3,4, а потому, что изначально с Азовского зимнего наступления враг потерял убитыми, ранеными и пленными в Широкино более чем 800 боевиков", - сказал он.

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Вместе с тем, по его словам, с зимы в Широкино погибли более 60 бойцов АТО.

"Мы все заплатили цену: более чем 60 - убитыми и 200 ранеными. Но разговоры о взятии Мариуполя утихли", - подчеркнул Белецкий.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики отступили от поселка Широкино, что под Мариуполем Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"На мариупольском направлении ситуация несколько стабилизировалась. Боевики оставили полностью разрушенный населенный пункт Широкино и отступили на восток – в сторону Саханки и поселка Безымянного", – сказал Мотузяник.