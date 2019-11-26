На Донбассе взрывом уничтожен склад боеприпасов террористов "ДНР"

Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события.

23 ноября в результате нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов на территории 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге со ссылкой на данные Главного управления разведки оборонного ведомства.

"Командование противника пытается всячески скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейкового видеоматериала о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня", - сообщил Гуцуляк.

Как сообщалось, на протяжении прошлых суток, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.