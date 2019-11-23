В ООС рассказали о потерях российских оккупантов на Донбассе: 9 "двухсотых" за неделю

Девять боевиков были ликвидированы.

В течение недели – с 16 до 22 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Так, 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек – это санитарные потери.

"Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА", - добавили украинские силовики.

В штабе подчеркивают, что украинские военные дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью и попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток на Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один украинский военный, еще один погиб в результате ДТП.