Обстрелы продолжаются: боевики 11 раз нарушили режим тишины - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В очередной раз преступники открывали огонь из минометов в районе населенных пунктов Пески, Майорск, Гранитное. На Луганщине в районе Счастья и Троицкого враг продолжал интенсивно обстреливать наши позиции в основном из автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также на позициях в районе Краковки и Орехово-Донецкого бандформирования провели 2 обстрела украинских подразделений из минометов калибра 82 миллиметра.