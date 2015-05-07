Обстрелы продолжаются: боевики 11 раз нарушили режим тишины - штаб
08:10, 07 мая 2015Война
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6 мая с 18.00 незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим тишины. Как и в предыдущие дни противник вел интенсивные обстрелы позиций украинских войск из минометов 120 и 82 миллиметров.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"В очередной раз преступники открывали огонь из минометов в районе населенных пунктов Пески, Майорск, Гранитное. На Луганщине в районе Счастья и Троицкого враг продолжал интенсивно обстреливать наши позиции в основном из автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Также на позициях в районе Краковки и Орехово-Донецкого бандформирования провели 2 обстрела украинских подразделений из минометов калибра 82 миллиметра.
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