Бойцы АТО сообщают о передвижении спецназовцев РФ возле Станицы Луганской

21:10, 06 мая 2015
Война
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Бойцы антитеррористической операции сообщают о передвижении российских спецназовцев на линии разграничения вблизи Станицы Луганской.

Фото УНИАН

Как сообщает ТСН.uа, минувшей ночью вблизи Станицы Луганской произошла перестрелка, во время которой российские спецназовцы выдвинулись на новые позиции, рассчитывая, что военные сосредоточатся на перестрелке и не заметят маневра.

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"Они сейчас спрятались. Между нашим рубежом и РФ большая лесополоса, они там залегли. Но, думаю, или сегодня, или завтра их задержат. Или они сами уйдут", - рассказал старший оперуполномоченный управления МВД Луганской области Леонид Пантыкин.

Согласно сообщению, военные готовятся к нападению, однако, по словам бойцов АТО, просто так боевики не пройдут, так как территорию заминировано.

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