Бойцы АТО сообщают о передвижении спецназовцев РФ возле Станицы Луганской
21:10, 06 мая 2015Война
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Бойцы антитеррористической операции сообщают о передвижении российских спецназовцев на линии разграничения вблизи Станицы Луганской.
Военные готовятся к нападению / УНИАН
Как сообщает ТСН.uа, минувшей ночью вблизи Станицы Луганской произошла перестрелка, во время которой российские спецназовцы выдвинулись на новые позиции, рассчитывая, что военные сосредоточатся на перестрелке и не заметят маневра.
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"Они сейчас спрятались. Между нашим рубежом и РФ большая лесополоса, они там залегли. Но, думаю, или сегодня, или завтра их задержат. Или они сами уйдут", - рассказал старший оперуполномоченный управления МВД Луганской области Леонид Пантыкин.
Согласно сообщению, военные готовятся к нападению, однако, по словам бойцов АТО, просто так боевики не пройдут, так как территорию заминировано.
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