В Луганской области боевики обстреляли из минометов Троицкое

Как говорится в сообщении председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня около 6.00 боевики обстреляли пос. Троицкое Попаснянского района (на административной границе Луганской и Донецкой областей вблизи Дебальцево). Огонь велся из 120-миллиметровых минометов в сторону опорных пунктов украинских военных.

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Большинство мин залетели на территорию поссовета, взорвались в поле неподалеку жилого сектора. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

В течение прошлого вечера военные действия зафиксированы еще в двух населенных пунктах на линии разграничения огня. Между Крымским и Сокольниками (Новоайдарский район) вспыхивали перестрелки с применением автоматического оружия и гранатометов.

"В Катериновке (Попаснянский район) около 18 часов боевики, воспользовавшись тем, что на деревьях и кустах уже появились листья, подобрались к опорным пунктам наших военных на расстояние несколько сотен метров и открыли огонь из автоматических гранатометов и автоматов. Пули и гранаты летали непосредственно у жилых домов, поэтому местные селяне вынуждены были прятаться в укрытия. Боевые столкновения длились около часа, после чего боевики отошли", - отметил Москаль.

Данных о пострадавших среди мирных жителей и украинских военных нет.