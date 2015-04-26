В Волновахе женщина передавала боевикам информацию о дислокации украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

«В городе Волноваха Донецкой области спецслужбы задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала боевикам так называемой «ДНР» сведения о местах дислокации украинских подразделений», - сказал Мотузяник.

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По его словам, незаконные вооруженные формирования использовали информацию от злоумышленницы для осуществления артиллерийских обстрелов позиций наших военных и мирных городов.

При этом он подчеркнул, что в населенных пунктах, граничащих с зоной проведения АТО обстановка остается сложной из-за деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

«Разрушены и выведены из строя объекты систем жизнеобеспечения. Группы украинских саперов и ремонтников работают круглосуточно», - добавил Мотузяник.