В Волновахе женщина передавала боевикам информацию о дислокации украинских военных
В городе Волноваха спецслужбы задержали гражданку, которая собирала и передавала боевикам информацию о местах дислокации украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.
«В городе Волноваха Донецкой области спецслужбы задержали гражданку Украины, которая собирала и передавала боевикам так называемой «ДНР» сведения о местах дислокации украинских подразделений», - сказал Мотузяник.
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По его словам, незаконные вооруженные формирования использовали информацию от злоумышленницы для осуществления артиллерийских обстрелов позиций наших военных и мирных городов.
При этом он подчеркнул, что в населенных пунктах, граничащих с зоной проведения АТО обстановка остается сложной из-за деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.
«Разрушены и выведены из строя объекты систем жизнеобеспечения. Группы украинских саперов и ремонтников работают круглосуточно», - добавил Мотузяник.