Боевики дважды обстреляли силы АТО из "Градов" - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки зафиксировано увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня со стороны террористов. Враг использует запрещенное вооружение, в том числе Минскими договоренностями", - сказал Мотузяник.

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«Так, за сутки боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО из 120-миллиметровых минометов и 5 раз из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра. Дважды незаконные вооруженные формирования использовали против наших военнослужащих тактические системы залпового огня «Град»», - добавил он.

По словам Мотузяника, боевики вели обстрел установками «Град» в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области.

При этом он подчеркнул, что украинские военнослужащие адекватно отвечают на провокации боевиков, нанося им существенные потери.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заверил, что Вооруженные силы Украины будут четко придерживаться Минских договоренностей, и не будут идти в наступление, но в условиях наступления боевиков он не исключает введения военного положения.