Оборот 5 миллионов гривень: в Киеве за финансирование боевиков "ДНР" задержаны переселенцы из оккупированного Донбасса

Противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", организованный группой переселенцев с оккупированных территорий Донбасса, временно проживающих в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Они вместе с сообщником, который фактически проживает в Донецке, наладили в обход действующего законодательства канал поступления наличности на временно оккупированную территорию Донецкой области, в том числе в интересах установленных участников НВФ "ДНР". Для проведения операций злоумышленники использовали реквизиты банковских карт, открытых в отечественных банковских учреждениях", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБ Украины задокументировали, что противоправный механизм функционирует с 2016 года, общий объем с признаками финансирования террористической деятельности составляет почти 5 млн грн.

"Во время санкционированных следственных действий в Киеве по адресам служебных, жилых помещений и в автотранспорте фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведение незаконных сделок", - сообщили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) фигурантам дела планируется объявить подозрения.

Продолжается досудебное следствие.