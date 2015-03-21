СБУ задержала в Красногоровке корректировщика огня

Местный житель собирал и передавал боевикам данные о дислокации ВСУ

Службой безопасности Украины в г. Красногоровка Донецкой области задержан корректировщик огня террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Установлено, что местный житель собирал и передавал боевикам данные о дислокации ВСУ. «После получения координат террористы усиливали обстрелы позиций украинских военных. В результате были повреждены здания мирных жителей, инфраструктурные и социальные объекты», - сообщает пресс-центр. Читайте такжеВ Миргороде бывший военный передавал террористам данные о вылетах боевых самолетов По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

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