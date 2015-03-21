СБУ задержала в Красногоровке корректировщика огня

14:54, 21 марта 2015
Война
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Местный житель собирал и передавал боевикам данные о дислокации ВСУ

REUTERS

Службой безопасности Украины в г. Красногоровка Донецкой области задержан корректировщик огня террористов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что местный житель собирал и передавал боевикам данные о дислокации ВСУ.

«После получения координат террористы усиливали обстрелы позиций украинских военных. В результате были повреждены здания мирных жителей, инфраструктурные и социальные объекты», - сообщает пресс-центр.

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По данному факту открыто уголовное производство.

Продолжаются следственные действия.

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