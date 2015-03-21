В Миргороде бывший военный передавал террористам данные о вылетах боевых самолетов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Миргороде 50-летнего местного жителя, который передавал представителям террористической организации "ДНР" данные о вылетах боевых самолетов с военного аэродрома.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что предатель - бывший военный - направлял собранные данные об украинской авиации, личном составе, военной технике и вооружении ВСУ одному из террористов, с которым проходил воинскую службу во времена СССР.

По признанию задержанного, информацию он собирал путем визуального наблюдения за объектами. Но, пользуясь своим статусом бывшего военного, информатор террористов также уточнял необходимые детали в общении с военнослужащими гарнизона. Переданные им данные позволяли террористам и их российским кураторам отслеживать полеты и обстреливать украинские военные и транспортные самолеты.

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Во время обысков у злоумышленника сотрудники СБУ изъяли специальное оборудование и средства для сбора информации.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.