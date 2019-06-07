Обострение на Донбассе: с начала суток боевики увеличили количество огневых провокаций

В Минобороны заявляют о существенном обострении обстановки в районе проведения ООС ночью, по состоянию на сейчас ситуация частично стабилизировалась.

На Донбассе с начала суток боевики совершили уже 9 обстрелов позиций украинских защитников.

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны, полковник Александр Мотузяник. «Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил существенно обострилась. Уже с начала текущих суток российско-оккупационные войска существенно увеличили количество огневых провокаций, при этом противник активно применял артиллерию и минометы, калибры которых запрещены к использованию в районе боевых действий», - сказал он.

Всего по состоянию на 12.00 зафиксировано 9 нарушений режима тишины со стороны противника.

Самый мощный огневой налет на позиции подразделений Объединенных сил в районе Новолуганского боевики совершили в 00.30. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм по направлению Калининского, и длился почти час.

«За это время противник выпустил по позициям украинских войск 18 артиллерийских и 11 минометных снарядов. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь, при этом удалось подавить отдельные огневые точки противника. Однако в результате этого коварного и преступного обстрела, к сожалению, подразделения Объединенных сил понесли необратимые и санитарные потери - двое украинских защитников героически погибли, четверо были ранены и еще четверо получили боевые травмы», - рассказал пресс-секретарь, добавив, что все раненые и травмированные военнослужащие были безотлагательно эвакуированы в госпитали, где сейчас военные врачи оказывают им неотложную медицинскую помощь.

Также этой ночью под вражеский огонь попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил, расположенные вблизи Травневого (там противник стрелял дважды), Зайцево, Гнутово, Новогригорьевка и Павлополь. Оборонительные укрепления украинских войск в районе Павлополя также попадали под вражеский огонь по меньшей мере два раза.

Противник активно применял вооружения боевых машин пехоты, автоматические гранатометы и стрелковое оружие, включая пулеметы крупных калибров.

Как сообщил Мотузяник, практически на каждый обстрел, когда это было возможно, украинские защитники давали противнику достойный отпор и вели огонь.

«По состоянию на сейчас ситуация частично стабилизировалась, наши защитники надежно контролируют противника по всей линии столкновения», - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, на Донбассе от попадания мины в блиндаж погибли двое военнослужащих Национальной гвардии «Азов» (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести. По состоянию на 07:00 с начала суток было зафиксировано 7 вражеских обстрелов.