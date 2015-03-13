Боевики на оккупированных территориях разворачивают "мобилизационные мероприятия" - Лысенко
14:22, 13 марта 2015Война
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Главари боевиков на оккупированных территориях разворачивают так называемые мобилизационные мероприятия.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Главари боевиков разворачивают так называемые мобилизационные мероприятия», - отметил он.
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«На предприятиях и шахтах на оккупированной территории составляются мобилизационные списки работников под предлогом подготовки к наступлению украинских войск», - сказал Лысенко.
Ранее УНИАН сообщал, что на участке Майорский-Авдеевка развернута группа из 5 тысяч боевиков.
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