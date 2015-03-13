Боевики на оккупированных территориях разворачивают "мобилизационные мероприятия" - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Главари боевиков разворачивают так называемые мобилизационные мероприятия», - отметил он.

Читайте такжеВ "ЛНР" создают батальон, задачей которого может быть зачистка проукраинских жителей

«На предприятиях и шахтах на оккупированной территории составляются мобилизационные списки работников под предлогом подготовки к наступлению украинских войск», - сказал Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что на участке Майорский-Авдеевка развернута группа из 5 тысяч боевиков.