Азовское море в безопасности: в штабе ООС показали, как действовать в случае провокаций на границе (видео)

Экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил находятся в постоянной готовности к выполнению задач по назначению.

В штабе ООС показали, как будут действовать экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны в случае провокаций на границе.

Соответствующее видео выложил пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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«Экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил находятся в постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны – является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе, обеспечению его неприкосновенности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выходом на службу проверка готовности экипажей максимально приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактике действий вероятных нарушителей, обследования подводной части корпуса корабля.



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