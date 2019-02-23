Боевики из ПТРК обстреливали украинские позиции на Донбассе, один военный погиб

Так, оккупанты дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

С начала текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Согласно информации, оккупанты дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник обстрелял украинских защитников из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе населенного пункта Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалёку от населенного пункта Катериновка», - говорится в сообщении.

В свою очередь, подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения.

Потери противника уточняются.