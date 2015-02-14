Пограничники зафиксировали вторжение со стороны России вертолета без опознавательных знаков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Вчера в 09.35 в районе пункта пропуска "Красная Таловка" пограничники зафиксировали факт нарушения воздушного пространства вертолетом без опознавательных знаков, который на высоте до 400 м залетел на территорию Украины на 2500-3000 м, после чего вернулся на территорию Российской Федерации", - сказал Лысенко.

Читайте такжеНа протяжении прошлых суток в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов беспилотниковТакже, по его словам, в течение суток зафиксировано 14 полетов вражеских беспилотников на направлениях Мариуполь-Сартана, Сартана-Талаковка, Сартана-Гнутове, Гнутове-Павлополь, Сартана-Мирное, Мариуполь-Гнутове, Ялта-Мариуполь, Заря-Гранитный, Гранитный-Заря, Заря-Кирилловка, Благодатное-Константиновка.