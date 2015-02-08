За сутки боевики почти 40 раз атаковали позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице Facebok.

"В очередной раз, противник основной огневой удар сконцентрировал на Дебальцевском направлении. Четыре раза именно город подвергся обстрелу из Градов и минометов. Кроме того боевики стреляли по Чернухино, Новогригорьевке и Малоорловке", - говорится в сообщении.

По 10 обстрелов зафиксировано на Луганском и Донецком направлениях.

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Здесь больше всего пострадали Крымский, Станица Луганска по которым вели огонь из танков и артиллерии. Также, огневой атаке подверглись Богдановка и Красногоровка.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики трижды с "Града" обстреляли Новоселовку.

"Украинские военные на удары врага ответили артиллерийским огнем и заставили противника прекратить обстрелы мирных населенных пунктов", - добавили в пресс-центре.