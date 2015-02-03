Минобороны закупило 40 тысяч касок

Согласно опубликованной информации, пулезащитные шлемы «Каска-1М» (или эквивалент) Минобороны закупило у научно-производственного предприятия «Темп-3000».

Средняя цена экземпляра, согласно контракту, составляет около 2,5 тыс. грн.

В сообщении указано, что крайний срок поставки касок - 31 марта 2015 года.

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