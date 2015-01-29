Порошенко про ситуацию на Донбассе: военные сдерживают атаки по всей линии фронта

Ситуация на Донбассе остается напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал после возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут.

"Ситуация на Донбассе, к сожалению, остается крайне напряженной. Наши воины сдерживают атаки по всей линии фронта. Принимаем дополнительные стратегические и тактические, военные и политические меры для укрепления обороны", - сообщил он.

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Президент напомнил, что вчера усилил состав Генерального штаба Вооруженных сил Украины, состоялось заседание СНБО относительно ситуации на востоке государства, а Верховная Рада объявила Россию страной-агрессором.

По его словам, Украина выступает за мир, но военный вызов врага принимает.

"Будем защищать свою Родину так, как должны поступать настоящие патриоты", - подчеркнул президент.