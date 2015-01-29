Порошенко про ситуацию на Донбассе: военные сдерживают атаки по всей линии фронта
По словам президента, Украина выступает за мир, но военный вызов врага принимает.
Ситуация на Донбассе остается напряженной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал после возложения цветов к памятному Кресту Героям Крут.
"Ситуация на Донбассе, к сожалению, остается крайне напряженной. Наши воины сдерживают атаки по всей линии фронта. Принимаем дополнительные стратегические и тактические, военные и политические меры для укрепления обороны", - сообщил он.
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Президент напомнил, что вчера усилил состав Генерального штаба Вооруженных сил Украины, состоялось заседание СНБО относительно ситуации на востоке государства, а Верховная Рада объявила Россию страной-агрессором.
По его словам, Украина выступает за мир, но военный вызов врага принимает.
"Будем защищать свою Родину так, как должны поступать настоящие патриоты", - подчеркнул президент.