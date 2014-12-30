Ситуация на Донбассе значительно осложнилась за последние сутки (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"В целом в зоне АТО за последние сутки ситуация значительно усложнилась. Она стала еще более опасной, в том числе в Песках, в аэропорту, который обстреливается террористами", - сказал Лысенко.

Он отметил, что фиксируется перемещение живой силы и техники террористов, в том числе артиллерии и танков, в район населенных пунктов Счастье и Старый Айдар.

Лысенко отметил, что возле населенного пункта Пески украинские военные отбили нападение боевиков, которые понесли значительные потери и отступили.

Также Лысенко сообщил, что украинские пограничники усилили на востоке режим охраны границы.

Читайте такжеНочью в зоне АТО боевики трижды провоцировали украинских военныхКроме того, напомнил он, в районе Мариуполя с целью предотвращения попадания разведывательно-диверсионных групп на контролируемую украинскими властями территорию приостановлена работа всех контрольно-пропускных пунктов за исключением Гнутово.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военных.

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