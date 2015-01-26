Боевики пытаются удержать позиции на 31-м блокпосту и захватить 29-й

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования «Север» Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«Противник продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций сил сектора, которые сосредоточены на направлении Счастья и Станицы Луганской, пополнять боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Пытается удержать позиции 31 блокпоста и установить контроль над 29 блокпостом, при условии поддержки подразделениями ВС РФ», - отмечает пресс-центр ОК «Север».

Читайте такжеСиловики уничтожили танк и 60 боевиков - ОК "Север"Как сообщал УНИАН, 23 января командир батальона «Донбасс», народный депутат (фракция «Самопомич») Семен Семенченко сообщил, что террористы покинули 31 блокпост в Луганской области. «Террористы покинули 31 блокпост. Вчера артиллерия ВСУ сработала на пять! Хорошо получив по зубам, террористы и части российских войск во многих местах были отведены от передовых позиций в отдельных районах 25, 29, 31 блокпоста», - написал Семенченко.

В то же время он отмечает, что «пока еще части ВСУ, Нацгвардии и батальона «Донбасс» не вернули блокпост и находятся на своих позициях. Территория свободна. Причиной являются полностью разрушенные все сооружения на территории опорного пункта, зона полностью простреливается с обеих сторон».

В последние дни в этом районе постоянно продолжаются бои.