Хуг назвал «недоразумением» распространение его слов об отсутствии доказательств российского вмешательства на Донбассе

Миссия ОБСЕ вообще не делает выводов на основе собранных ею фактов, подчеркнул заместитель главы СММ.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал «недоразумением» распространение в СМИ его слов об отсутствии прямых доказательств российской причастности к войне на Донбассе.

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В комментарии «Радио Свобода» он отметил, что миссия ОБСЕ вообще не делает выводов на основании собранных ею фактов.

«Возникло недоразумение, которое впоследствии было уточнено, и уже была издана новая версия этой статьи. В принципе, я не могу говорить о наличии или отсутствии каких-либо доказательств, поскольку миссии ОБСЕ в Украине поручено задание устанавливать и отчитываться о фактах. Мы не делаем никаких выводов на основе этих фактов, а также не предоставляем доказательств. Факты, изложенные в наших отчетах говорят сами за себя, особенно те, о которых было упомянуто в моем интервью журналу Foreign Policy», – сказал Хуг.

«Важно понять, что мы являемся наблюдательной миссией. Мы не занимаемся расследованиями», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, американское издание Foreign Policy отредактировало текст интервью с Александром Хугом, убрав его слова о том, что у наблюдателей нет прямых доказательств российского вмешательства в конфликт на Донбассе.

В предыдущей версии интервью Хуг, отвечая на вопрос о позиции ОБСЕ относительно вмешательства России в события на востоке Украины, заявил следующее.

"Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств (российского вмешательства - УНИАН). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грунтовым дорогам среди ночи в местах, где нет официального пересечения границы".

По словам Хуга, который в этом месяце покидает свой пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков пограничной территории международные наблюдатели зафиксировали незаконное пересечение границы и опубликовали соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронное вооружение. Мы также разговаривали со взятыми в плен украинской армией пленными, которые заявляют, что они служат в российской армии и во время ротации принимают участие в военных действиях в Украине", - отметил Хуг.

Он также добавил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии Российской Федерации, но, по его словам, "такую униформу можно купить где угодно".