Задержанный в Украине белорусский наемник «ДНР» пройдет психиатрическую экспертизу
Следователи СБУ не завершили в установленный законом срок досудебное расследование дела в отношении гражданина Беларуси, который воевал в незаконных формированиях боевиков «ДНР».
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Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на белорусскую службу «Радио Свобода». Сообщается, что суд продлил сроки досудебного расследования дела до 10 декабря.
Следствие планирует провести судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого, а также получить из Беларуси информацию, которая поможет собрать дополнительные доказательства его вины.
Белорусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
По данным следствия в ноябре 2014 года 30-летний гражданин Беларуси вступил в ряды боевиков ОРДО, где впоследствии стал командиром танка в 1-м отдельном танковом батальоне "Сомали», за что получал зарплату.
Известно, что задержанный родился в Витебске, ранее был осужден в Беларуси, имеет ребенка 2009 года рождения. На судебном процессе, когда избиралась мера пресечения, иностранец признал свою вину.
Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны украины фиксирует увеличение количества применения разведывательно-диверсионных групп оккупантов на Донбассе.