На Донбассе боевики 12 раз обстреляли военных, один ранен
В течение дня с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один военнослужащий ранен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
Читайте такжеВ сети появился список террористов, умерших на Донбассе в июле
«В течение текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.
Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь.
Кроме того, враг обстрелял защитников Гнутово из миномета калибром 82 мм.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки зафиксировано пять случаев пролета вражеских беспилотников.