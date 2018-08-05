На Донбассе боевики 12 раз обстреляли военных, один ранен

Враг обстрелял защитников Гнутово из миномета, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

В течение дня с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 12 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Читайте такжеВ сети появился список террористов, умерших на Донбассе в июле

«В течение текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь.

Кроме того, враг обстрелял защитников Гнутово из миномета калибром 82 мм.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки зафиксировано пять случаев пролета вражеских беспилотников.