В сети появился список террористов, умерших на Донбассе в июле

Один из боевиков угрожал детям и подорвался на гранате в нетрезвом состоянии.

В соцсетях опубликован список боевиков «ЛНР-ДНР», скончавшихся на востоке Украине в течение июля.

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На список, опубликованный в одном из лояльных боевикам сообществ соцсети «Вконтакте», обратил внимание заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В публикации на странице чиновника в Facebook список дополнен комментариями. Так, один из боевиков угрожал детям и подорвался на гранате в нетрезвом состоянии. Еще один погибший был гражданином РФ.

Оригинальная публикация сообщества «Вконтакте» содержит также фотографии боевиков.

Напомним, за прошлые сутки, 4 августа, боевики 33 раза нарушили режим тишины, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения - 1 украинский военный погиб.