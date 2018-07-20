В штабе ООС показали новые доказательства причастности России к войне на Донбассе (фото)

Военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2, которые Вооруженные силы Украины не используют с 1999 года.

Украинские саперы обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2 недалеко от Водяного на Мариупольском направлении, где раньше подорвался на взрывном устройстве военный Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в Facebook.

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"После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, расположенного на Мариупольском направлении, несколько дней тому назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается", - отметили в штабе .

Также в штабе заметили, что в Украине, согласно принятым международным обязательствам в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), противопехотные мины типа ПМН в 1999 году уничтожены и Вооруженными силами Украины не используются.

"Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.