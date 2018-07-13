Сегодня на Донбассе ранен один украинский воин - пресс-центр Объединенных сил

Боевики с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Сегодня в результате активных боевых действий российских оккупантов в районе проведения операции Объединенных сил один украинский воин получил ранение.

Как сказано в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 18:00, на протяжении текущих суток, с 7 часов утра до 18 часов вечера, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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На протяжении дня террористы открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Кряковка, Крымское на Луганском направлении, Марьинка, Опытное, Каменка на Донецком направлении, Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино на Мариупольском направлении. Защитников Водяного боевики обстреляли из 120-мм миномета.

«Украинские защитники контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня», - подчеркивается в сводке.