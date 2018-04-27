Вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину - Порошенко

По словам президента, в рейтинге Global Firepower российская армия по мощности является второй в мире и уступает только США.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на мероприятиях по празднованию 100-летия пограничной службы Украины, которые проходят на Софийской площади в Киеве.

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«В глобальном рейтинге, составленном Global Firepower, российская армия по мощности - вторая в мире и уступает только США. Для нас вооруженные силы РФ - это армия страны-агрессора, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и готова в любой момент к полномасштабному вторжению на святую украинскую землю», - заявил президент.

Поэтому, по словам Порошенко, у Украины впереди – «колоссальная работа по укреплению обороноспособности».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".