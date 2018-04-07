В течение десяти дней полиции Донецкой области сдались семь боевиков

Бывшие наемники признают свою ошибку и дают ценные показания о службе в "ДНР".

В течение последних 10 дней в полицию Донецкой области добровольно сдались семь бывших участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Они воспользовались программой "Вернись домой", которая позволяет боевикам добровольно сдаться правоохранителям и вернуться к мирной жизни.

Возраст экс-боевиков колеблется от 22 до 46 лет. Большинство из них - жители населенных пунктов, находящихся под контролем Украины, двое - специально выехали из ОРДЛО. Среди них одна женщина.

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"«Надоело прятаться», «хочу домой», «хочу начать жизнь сначала» - мотив у всех почти одинаковый. Экс-наемники признают свою ошибку и дают ценные показания о службе в так называемой ДНР", - говорится в сообщении.

Правоохранители также отмечают, что "руководство" незаконных вооруженных формирований препятствует уходу экс-боевиков с оккупированной территории.

"Командиры террористов всячески препятствовали участнику «Первой Славянской бригады», который пытался уйти из «армии» и уехать из «ДНР»: сожгли все украинские документы, допрашивали в «полиции» и запугивали, уверяя, что «там будут пытать, отрежут руки, ноги». Украинским полицейским удалось вывести мужчину, сейчас с ним работают следователи", - сообщили в пресс-службе.