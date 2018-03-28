Боевики используют живые мишени для выявления украинских снайперов

16:04, 28 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом Фонду «Вернись живым» на правах анонимности сообщил снайпер одной из десантных бригад Вооруженных сил Украины.

«В прицеле вижу человека, понимаю, что это не боевик. Все остальные на той стороне, тем временем, прячутся. Сбоку появляется труба разведчика: оккупанты ждут, что я выстрелю в живую мишень, они зафиксируют мою огневую точку и ликвидируют меня», – рассказал военный.

Армейцы, которые видели «трюк» с живыми мишенями, отмечают, что террористы не использовали бы своих представителей, это – или наши воины, когда-то взятые в плен, или местные, которые чем-то не угодили боевикам.

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Теги: #АТО#боевики#украинские снайперы