Военные ВСУ рассказали, как боевики прикрываются детьми при передаче боеприпасов (видео)

21:22, 21 марта 2018
Война
570

Читайте такжеХотел "подзаработать": в Херсоне задержали экс-"гвардейца "ДНР"

Об этом говорится сюжете ТСН. Боевики устраивали детям экскурсию. А сами тем временем выгружали боеприпасы. 

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 144 взрывов в Донецкой и Луганской областях, говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 марта до 19:30 20 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#дети#Донбасс