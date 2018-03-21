Военные ВСУ рассказали, как боевики прикрываются детьми при передаче боеприпасов (видео)

Боевики устраивали детям экскурсию. А сами тем временем выгружали боеприпасы.

На Приазовье наши бойцы видели собственными глазами, как пророссийские наемники привезли группу школьников прямо в окопы.

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Об этом говорится сюжете ТСН. Боевики устраивали детям экскурсию. А сами тем временем выгружали боеприпасы.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали около 144 взрывов в Донецкой и Луганской областях, говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 марта до 19:30 20 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.